В Казани на улице Туфана Миннуллина временно закрыт участок дороги для движения пешеходов

В Казани на улице Туфана Миннуллина временно закрыли участок дороги для движения пешеходов в связи с установкой ограждения для строительной площадки. Соответствующий документ подписан в исполкоме города. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.

Движение будет ограничено возле зданий №55 по ул.Петербургской и №1 по ул. Калинина до 24 августа 2022 года.

Фото: Максим Платонов

В начале месяца стало известно о закрытии участка дороги для пешеходов на улице Островского возле дома №1 по ул. Хади Такташа. Ограничения связаны с работами по устройству кабельных сетей и будут действовать с 8 по 10 ноября.

Недавно временные ограничения ввели и на пересечении улицы Гвардейской и Аметьевской магистрали.



Диана Жиленкова