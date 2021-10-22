СМИ: в пожаре на заводе под Рязанью погибли 16 человек

В Рязани произошел пожар на заводе по производству взрывчатых веществ. По последним данным, погибли 16 человек.

Информация о происшествие поступила в МЧС в 08.22 по мск. Загорелся одноэтажный цех, где хранился порох. Пожарные локализовали огонь на площади 160 кв. м, сейчас горение ликвидировали. Пожар возник из-за нарушения технологического процесса, после чего произошел взрыв.

В момент взрыва в цехе находились 17 человек. Официально подтверждена смерть 12 человек. По данным ТАСС, жертвами происшествия стали 16 человек.

Ольга Шагиева