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Вице-мэр Уфы умерла от осложнений из-за коронавируса

15:38, 15.10.2021
Вице-мэр Уфы умерла от осложнений из-за коронавируса
Фото: ufacity.info

От осложнений, связанных с коронавирусом, умерла вице-мэр Уфы Гульнара Валиева. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.

«Администрация и совет городского округа город Уфа с прискорбием сообщают о безвременной кончине в результате осложнений, вызванных COVID-19, заместителя главы столичной администрации — начальника финансового управления Гульнары Галимьзяновны Валиевой», — говорится в сообщении.

По данным RT, Валиева проработала в администрации большую часть жизни. Должность замглавы мэрии — начальника финуправления она заняла в 2017 году.

Это уже не первый смертельный случай в администрации Уфы. Почти год назад Башкирия потеряла столичного главу из команды Радия Хабирова Ульфата Мустафина. 61-летний градоначальник умер от осложнений, вызванных пневмонией и коронавирусом.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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