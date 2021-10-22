За последние сутки в России вновь зафиксировано два антирекорда по количеству заражений и смертей от COVID-19
За последние сутки в России выявлено рекордное количество заражений коронавирусом — 37 141 новый случай. Число зараженных выросло до 8 168 305 человек, а выздоровевших — до 7 117 060 человек. За минувшие сутки выздоровели 25 453 человека.
По данным оперштаба РФ, зафиксировано 1 064 смерти. Это очередной антирекорд. За весь период в России от коронавируса скончались 228 453 человека.
За последние сутки проведено 680 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 786 528 человек.
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