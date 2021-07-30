В 2021 году жители Татарстана должны заплатить 8,1 млрд рублей имущественных налогов

В 2021 году жители Татарстана должны заплатить 8,1 млрд рублей имущественных налогов. Из них 4,5 миллиарда (55%) приходится на транспортный налог, остальные — на налоги на земельные участки и на прочее недвижимое имущество.

Налогоплательщиков имущественных налогов в Татарстане на сегодняшний день насчитывается 2,2 млн граждан. 600 тысяч из них получат электронные уведомления от ФНС в личном кабинете на сайте ведомства. Остальным 1,6 млн плательщикам их доставят по почте до 1 ноября.

Татарстанцы могут не дожидаться налогового уведомления и перечислить налоги авансом с помощью единого налогового платежа. В прошлом году такой возможностью в республике воспользовались более 12 тыс. человек, сообщили в УФНС по Татарстану.

Ведомство уже завершило расчеты имущественных налогов гражданам. Сейчас его сотрудники формируют сводные налоговые уведомления для печати. Жители Татарстана получат их в сентябре — октябре 2021 года.

В ноябре прошлого года глава Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин рассказал, что в 2020-м жители Татарстана заплатили 4,2 млрд рублей имущественных налогов.

Татьяна Демина