Минздрав Белоруссии отменил требование об обязательном масочном режиме

Фото: Илья Репин

Министерство здравоохранения Республики Белоруссии отменило обязательный масочный режим. Соответствующее постановление подписал глава ведомства Дмитрий Пиневич.

В своем телеграм-канале министерство пояснило, что требование по ношению масок отменено при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, в постановлении говорится об обязательном обеспечении контроля руководителями за использованием средств защиты органов дыхания работниками и физическими лицами при посещении объектов и организаций, где отсутствует возможность для соблюдения социальной дистанции 1–1,5 метра.

На прошлой неделе в Белоруссии временно приостановили плановую медицинскую помощь в поликлиниках. Причиной решения стало совершенствование оказания медпомощи больным коронавирусом пациентам. В перечень медицинских услуг вошли диспансеризация, скрининговые процедуры, физиотерапевтические мероприятия, лечение в отделениях дневного пребывания, оказание плановой стоматологической помощи и др.





Диана Жиленкова