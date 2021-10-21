Велимир Перасович и Марио Хезоня подвели итог проигранного матча с «Эфес Анадолу»

Наставник казанского УНИКСа Велимир Перасович подвел итоги после матча пятого тура регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Анадолу Эфес» (68:71). По мнению хорватского специалиста причиной упущенной победы стали проблемы с атакой в заключительной четверти игры

«Сегодня нам противостояла отличная команда, которая забросила тяжелые мячи. Они выполнили 3–4 сложных трехочковых и реализовали их. В заключительной четверти мы испытывали проблемы в нападении, что и предопределило исход игры», — сказал Перасович пресс-службе УНИКСа.

Форвард казанцев Марио Хезоня, в свою очередь, заявил, что несмотря на поражения, казанская команда с каждым матче играет лучше и пообещал, что победы еще будут.



«Мы улучшили свою игру и определенно должны были победить, но ошибки дорого обошлись нам в поединке против очень опытной команды, которая знает, как выигрывать матчи. Если мы будем продолжать верить и бороться так, как сегодня, то победы придут. Это единственный способ прогрессировать и побеждать на этом уровне», — добавил Хезонья.

У казанскогой УНИКСа после пяти раундов регулярного чемпионата Евролиги четыре поражения и одна победа над мюнхенской «Баварией». На данный момент казанский клуб занимает 17 предпоследнюю строчку в общей турнирной таблице Евролиги.