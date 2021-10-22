В Казани пройдет чемпионат мира по борьбе на поясах

В Казани с 27 по 30 октября пройдет XIX чемпионат мира по борьбе на поясах. Соревнования состоятся во Дворце единоборств «Ак Барс» и соберут участников из 36 стран.



Мужчины в борьбе на поясах вольным стилем выступят в весовых категориях 57 кг, 62 кг, 68 кг, 75 кг, 82 кг, 90 кг, 100 кг и свыше 100 кг, классическим стилем — 57 кг, 62 кг, 68 кг, 75 кг, 82 кг, 90 кг, 100 кг и свыше 100 кг. Женщины (вольный стиль) поборются за победу в весовых категориях 52 кг, 58 кг, 66 кг, 76 кг и свыше 76 кг, сообщается на сайте Минспорта РТ.

Фото: realnoevremya.ru

В прошлом году XVIII чемпионат мира по борьбе на поясах проходил с 11 по 12 декабря во Дворце единоборств «Ак Барс».