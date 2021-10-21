Экс-руководитель «Фонда жилищно-коммунального хозяйства РТ» Рафар Шакиров назначен замглавы Минстроя РТ

В Татарстане заместителем министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства назначен Рафар Шакиров. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации республики.

Шакиров назначен на эту должность с сегодняшнего дня, с 21 октября, говорится в тексте распоряжения.

Шакиров Рафар Мирзанурович родился 19 октября 1957 года в Сарапуле, окончил Казанский инженерно-строительный институт. С 1983 по 2000 годы — мастер, старший мастер, начальник службы «Брежневгаз», «Челныгаз». С 2000 по 2003 годы работал директором ГУП «УКС». До 2005 года был гендиректором ОАО «УКС». С апреля по декабрь 2005 года возглавлял управление градостроительной политики, развития территории и инвестиций Набережных Челнов. В 2006—2009 годы — глава управления архитектуры, градостроительства и инвестиций исполкома г. Набережные Челны. В 2009—2014 годы — замглавы исполкома Челнов. Затем четыре года, с 2016 по 2020 годы, был первым замдиректора ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ». С 2020 года — и.о. гендиректора Фонда ЖКХ РТ. Сейчас руководителем Фонда является Айрат Абузяров.

Ранее в Татарстане назначили новых заместителей министров в двух ведомствах.



Татьяна Леухина