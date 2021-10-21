В КХТИ опровергли информацию о самоубийстве молодого человека в одном из корпусов вуза

В КНИТУ-КХТИ опровергли информацию о самоубийстве молодого человека в одном из учебных корпусов вуза. Информация об этом начала распространяться в соцсетях.

На 21 октября никаких происшествий на территории КХТИ не зафиксировано, сообщили в пресс-службе учебного заведения «Реальному времени». По факту распространения не соответствующих действительности сведений органы правопорядка проводят расследование.

Фото: Максим Платонов

Недавно аспирантка кафедры международного и европейского права Казанского федерального университета Наталья Покровская обвинила доктора юридических наук, профессора Наталью Тюрину в доведении до самоубийства. Позже ее нашли в Москве. Студентку допросила полиция, она от своих обвинений в адрес Тюриной не отказалась.

Алексей Нечаев