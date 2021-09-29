В КФУ студентка обвинила преподавателя в доведении до самоубийства

Фото: кадр видео

Аспирантка кафедры международного и европейского права Казанского федерального университета Наталья Покровская обвинила доктора юридических наук, профессора Наталью Тюрину в доведении до самоубийства, такое видеообращение она опубликовала на YouTube.



В нем студентка заявила, что Тюрина, будучи ее научным руководителем, заставила ее защитить кандидатскую работу, написанную не ею и не прошедшую проверку на антиплагиат. Отчет по кандидатской работе подделали сотрудники кафедры.

По заявлениям Покровской, Тюрина систематически унижала и оскорбляла ее. О предположительных причинах агрессии аспирантка высказалась следующим образом:

— Полагаю, что агрессия в мой адрес со стороны Тюриной связана с тем, что я не оправдала ее финансовых ожиданий. И тех 60 тысяч рублей, которые я передала ей на кафедре 28 июня в знак благодарности, оказалось недостаточно.



В КФУ проводится служебная проверка. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

Наталья Тюрина назвала информацию от аспирантки клеветой, сообщает Mash Iptash.

Маргарита Головатенко