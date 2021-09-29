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В КФУ студентка обвинила преподавателя в доведении до самоубийства

18:53, 29.09.2021 2
В КФУ студентка обвинила преподавателя в доведении до самоубийства
Фото: кадр видео

Аспирантка кафедры международного и европейского права Казанского федерального университета Наталья Покровская обвинила доктора юридических наук, профессора Наталью Тюрину в доведении до самоубийства, такое видеообращение она опубликовала на YouTube.

В нем студентка заявила, что Тюрина, будучи ее научным руководителем, заставила ее защитить кандидатскую работу, написанную не ею и не прошедшую проверку на антиплагиат. Отчет по кандидатской работе подделали сотрудники кафедры.

По заявлениям Покровской, Тюрина систематически унижала и оскорбляла ее. О предположительных причинах агрессии аспирантка высказалась следующим образом:

— Полагаю, что агрессия в мой адрес со стороны Тюриной связана с тем, что я не оправдала ее финансовых ожиданий. И тех 60 тысяч рублей, которые я передала ей на кафедре 28 июня в знак благодарности, оказалось недостаточно.

В КФУ проводится служебная проверка. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

Наталья Тюрина назвала информацию от аспирантки клеветой, сообщает Mash Iptash.

Маргарита Головатенко
ОбществоОбразованиеПроисшествия Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 30 сен
    С полицией договорятся, поэтому проверять должны фсб и скр по рт. Давно пора разогнать этот гадюшник.
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  • Анонимно 30 сен
    Правильно, разгоняйте. И детей своих учите сами.
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