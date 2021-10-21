За последние сутки в России зафиксировано два антирекорда по количеству заражений и смертей от COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в России выявлено рекордное количество заражений коронавирусом — 36 339 новых случая. Выздоровели 25 895 человек. Число зараженных выросло до 8 131 164 человек, а выздоровевших — до 7 091 607 человек.



По данным оперштаба РФ, зафиксировано 1 036 смертей. Это очередной антирекорд. За весь период в России от коронавируса скончались 227 389 человека.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

За последние сутки проведено 624 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остается 1 768 431 человек.

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Диана Жиленкова