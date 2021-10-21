В Калужской области построят «Парк атомных и медицинских технологий»

В Калужской области построят парк атомных и медицинских технологий. Сайт кабмина РФ сообщает, что соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. В ближайшее время документ будет опубликован на портале.

Инновационный научно-технологический центр «Парк атомных и медицинских технологий» расположится в Обнинске. Согласно постановлению, новый центр займется ядерными исследованиями и разработками, ядерной медициной, информационно-коммуникационными, аддитивными и лазерными технологиями. К проектам, реализуемым на базе парка, планируют привлекать государственные и частные компании.

Инициатором создания проекта стали университет МИФИ, Росатом и Курчатовский институт. Объем инвестиций в него составит более 20 млрд рублей, будет создано более тысячи новых рабочих мест.

В кабмине надеются, что новый центр поможет сформировать в регионе передовую научно-технологическую инфраструктуру, даст новые возможности для проведения исследований в области медицины, мирного атома и материаловедения.

Не так давно Университет Иннополис выиграл грант в рамках федерального проекта на создание исследовательского центра по развитию искусственного интеллекта. Сумма гранта составила до 1 млрд рублей.

Дарья Акимова