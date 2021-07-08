В Казани демонтируют незаконно размещенную наружную рекламу
В Казани демонтируют нелегально установленные средства наружной рекламы и
информации. Соответствующее распоряжение подписано в исполкоме города и опубликовано в сборнике документов мэрии от 8 июля.
Демонтажу по документу подлежат следующие объекты:
- Стела на ул. Братьев Батталовых у дома №20, к.2;
- Указатели (поз.1 и поз. 2) на ул. Юлиуса Фучика у дома №76а;
- Фундаментный блок рекламной конструкции на пр. Ямашева у дома №67;
- Брандмауэр (каркас) на ул. Малая Крыловка, д.27.
В феврале в мэрии Казани рассказали, что в течение 2020 года в городе выявили 10 незаконных конструкций, шесть — демонтировали, на одну — оформили разрешение. Компании обязаны демонтировать рекламу по истечении срока разрешения на нее.
Также в прошлом году в Казани приняли муниципальную программу развития сферы наружной рекламы до 2025 года. В связи с этим в городе сократят крупноформатные поверхности «наружки» и увеличат долю конструкций малого формата с 36% в настоящее время до 50% в 2025 году.
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