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В Казани демонтируют незаконно размещенную наружную рекламу

11:23, 08.07.2021
В Казани демонтируют незаконно размещенную наружную рекламу
Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В Казани демонтируют нелегально установленные средства наружной рекламы и
информации. Соответствующее распоряжение подписано в исполкоме города и опубликовано в сборнике документов мэрии от 8 июля.

Демонтажу по документу подлежат следующие объекты:

  • Стела на ул. Братьев Батталовых у дома №20, к.2;
  • Указатели (поз.1 и поз. 2) на ул. Юлиуса Фучика у дома №76а;
  • Фундаментный блок рекламной конструкции на пр. Ямашева у дома №67;
  • Брандмауэр (каркас) на ул. Малая Крыловка, д.27.

В феврале в мэрии Казани рассказали, что в течение 2020 года в городе выявили 10 незаконных конструкций, шесть — демонтировали, на одну — оформили разрешение. Компании обязаны демонтировать рекламу по истечении срока разрешения на нее.

Также в прошлом году в Казани приняли муниципальную программу развития сферы наружной рекламы до 2025 года. В связи с этим в городе сократят крупноформатные поверхности «наружки» и увеличат долю конструкций малого формата с 36% в настоящее время до 50% в 2025 году.

    Татьяна Демина
    ОбществоВласть Татарстан
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