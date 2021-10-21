Глава ведущей фракции ЕП предупредил о возможном выходе Польши из Евросоюза

Польша может выйти из состава Евросоюза в случае, если не будет решен правовой спор Брюсселя и Варшавы. Такое мнение выразил глава Европейской народной партии ЕП Манфред Вебер.

По его мнению, на саммите ЕС, который состоится 21—22 октября, необходимо прийти к компромиссу в споре о приоритете европейского права над национальным. Как утверждает политик, этот спор принципиален и заключается в том, принимает ли Евросоюз право и независимость правосудия. А то, что эта тема до сих пор не выносилась на обсуждение, Вебер назвал провалом Европейского совета, передает ТАСС со ссылкой на интервью политика для германского редакционного объединения Redaktionsnetzwerk Deutschland.

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На прошлой неделе Евросоюз расширил перечень персональных санкций против российских и украинских физлиц и организаций «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». В список попали 8 человек.



Диана Жиленкова