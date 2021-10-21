Глава ведущей фракции ЕП предупредил о возможном выходе Польши из Евросоюза
Польша может выйти из состава Евросоюза в случае, если не будет решен правовой спор Брюсселя и Варшавы. Такое мнение выразил глава Европейской народной партии ЕП Манфред Вебер.
По его мнению, на саммите ЕС, который состоится 21—22 октября, необходимо прийти к компромиссу в споре о приоритете европейского права над национальным. Как утверждает политик, этот спор принципиален и заключается в том, принимает ли Евросоюз право и независимость правосудия. А то, что эта тема до сих пор не выносилась на обсуждение, Вебер назвал провалом Европейского совета, передает ТАСС со ссылкой на интервью политика для германского редакционного объединения Redaktionsnetzwerk Deutschland.
На прошлой неделе Евросоюз расширил перечень персональных санкций против российских и украинских физлиц и организаций «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». В список попали 8 человек.
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