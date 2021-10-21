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В Чехии заявили о пересмотре концепции отношений с Россией и КНР

06:58, 21.10.2021
В Чехии заявили о пересмотре концепции отношений с Россией и КНР
Фото: pixabay.com

Новая правящая коалиция из пяти либеральных партий заявила о намерении пересмотреть отношения с Россией и КНР. Об этом рассказал член рабочей группы по подготовке программы Мартин Дворжак.

По его словам, новое правительство будет «следовать традициям первого президента самостоятельной Чехии Вацлава Гавела».

«В готовящемся документе подчеркивается приоритет двусторонних отношений, прежде всего с Германией, будет заявлено также о стратегическом партнерстве с Израилем и необходимости ревизии отношений с РФ и КНР»,— приводит его слова «РИА Новости».

В июне Чехия потребовала от России выплатить компенсацию в связи со взрывами во Врбетице в 2014 году, к которым, по мнению властей страны, причастны российские спецслужбы. Ее размер оценивается в 650 млн крон, то есть примерно в €25,5 млн.

Ольга Шагиева
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