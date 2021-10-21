В Турции четверых россиян арестовали по обвинению в шпионаже

В Турции арестованы четверо россиян. Их задержали в начале октября по подозрению в «политическом и военном шпионаже».

Всего задержано шесть человек: один гражданин Узбекистана, один гражданин Украины и четверо россиян. Как пишет ТАСС, ссылаясь на газету Hurriyet, задержанных подозревают в подготовке нападения на «чеченских оппозиционеров».

Фото: pixabay.com

Правоохранительные органы считают, что, помимо нападений на чеченских оппозиционеров, арестованные могут быть вовлечены в «политический и военный шпионаж». За это преступление в Турции предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок от 15 до 20 лет.



Ранее дипломаты РФ запросили информацию о задержанных в Турции иностранцах с российскими паспортами.

Ольга Шагиева