В Госдуме предложили проводить регулярный психологический мониторинг в школах

В Госдуме предложили проводить регулярные психологические тестирования среди учащихся учебных заведений. С такой инициативой выступил депутат Виталий Милонов.

В своем обращении на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко он подчеркнул, что в последнее время в России и по всему миру участились случаи подросткового насилия в учебных учреждениях.

Фото: Росгвардия РТ

По мнению парламентария, эффективным методом борьбы с подобными явлениями станут профилактика и мониторинг. И если в учебных заведениях силовых и специальных служб относятся к психологическому отбору серьезно, то заведения гражданской и общей направленности пренебрегают подобной практикой.

«В данной связи прошу вас рассмотреть идею о внедрении регулярных психологических тестирований для всех без исключения учащихся учебных заведений нашей страны. Уверен, что двух-трехразовое ежегодное тестирование поможет выявлять и оказывать помощь тем ребятам, которые находятся в сложной жизненной ситуации и стоят в одном шаге от совершения самой страшной ошибки в своей жизни», — приводит текст документа RT.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что считает отсутствие религиозного воспитания причиной стрельбы в школах.

Ольга Шагиева