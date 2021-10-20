В России за неделю огурцы подорожали на 14,3%, помидоры — на 9,9%

В России за период с 12 по 18 октября 2021 года цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 2,3%. Огурцы подорожали на 14,3%, помидоры — на 9,9%, картофель — на 3,6%, говорится в материалах Росстата.

В то же время подешевели: яблоки — на 1,2%, лук репчатый — на 0,9%, морковь — на 0,3%. Куриные яйца подорожали на 2,8%, куриное мясо — на 1,5%. Цены на сахарный песок выросли на 0,8%, подсолнечное масло — на 0,1%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За период с 12 по 18 октября 2021 года в России выросли цены: на крупу гречневую (1,0%), молоко пастеризованное (0,7%), молоко стерилизованное (0,6%), маргарин, вермишель, чай черный (0,5%), свинину, сосиски, сардельки, масло сливочное, сметану, творог жирный, сыры сычужные, муку пшеничную, рис, макаронные изделия (0,4%).

В России помидоры в сентябре 2021 года подорожали на 24,9%, по сравнению с августом, огурцы — на 17,3%, апельсины — на 12,9%. Яйца куриные подорожали в среднем на 5,7%, сахар-песок — на 0,7%. Также статистическое ведомство зафиксировало рост цен на говядину и мясо птицы (на 2,4%), печень говяжью (на 1,8%), национальные сыры и брынзу (на 1,7%), молоко (на 1,6%).



Татьяна Леухина