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Прокуратура Казани занялась проверкой блогерши, предложившей подписчикам полежать в могиле

18:29, 20.10.2021
Прокуратура Казани занялась проверкой блогерши, предложившей подписчикам полежать в могиле
Фото: прокуратура РТ

В Казани прокуратура занялась проверкой блогерши Гузель Хуснутдиновой, предложившей подписчикам полежать в могиле в ходе Instagram-марафона. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Если в ее действиях обнаружатся признаки нарушения законодательства, то надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования, пишут «Челнинские известия».

Ранее блогерша предложила подписчикам своего «Инстаграма» пролежать час в свежевырытой могиле возле кладбища. Решившимся на это нужно пролежать в могиле с полуночи до часу ночи и заснять действие на камеры ночного видения.

Дарья Акимова
Общество Татарстан

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