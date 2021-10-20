Прокуратура Казани занялась проверкой блогерши, предложившей подписчикам полежать в могиле

Фото: прокуратура РТ

В Казани прокуратура занялась проверкой блогерши Гузель Хуснутдиновой, предложившей подписчикам полежать в могиле в ходе Instagram-марафона. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Если в ее действиях обнаружатся признаки нарушения законодательства, то надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования, пишут «Челнинские известия».

Ранее блогерша предложила подписчикам своего «Инстаграма» пролежать час в свежевырытой могиле возле кладбища. Решившимся на это нужно пролежать в могиле с полуночи до часу ночи и заснять действие на камеры ночного видения.

Дарья Акимова