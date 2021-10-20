Прокуратура Казани занялась проверкой блогерши, предложившей подписчикам полежать в могиле
В Казани прокуратура занялась проверкой блогерши Гузель Хуснутдиновой, предложившей подписчикам полежать в могиле в ходе Instagram-марафона. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Если в ее действиях обнаружатся признаки нарушения законодательства, то надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования, пишут «Челнинские известия».
Ранее блогерша предложила подписчикам своего «Инстаграма» пролежать час в свежевырытой могиле возле кладбища. Решившимся на это нужно пролежать в могиле с полуночи до часу ночи и заснять действие на камеры ночного видения.
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