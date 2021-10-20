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Путин заявил, что Россия не заинтересована в росте цен на газ в Европе

16:09, 20.10.2021
Путин заявил, что Россия не заинтересована в росте цен на газ в Европе
Фото: realnoevremya.ru

Россия не заинтересована в росте цен на газ в Европе, так как это может иметь последствия, в том числе для «Газпрома», заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает «РИА Новости».

— Мы не в безвоздушном пространстве находимся, и то, что происходит на мировом энергетическом рынке, так или иначе отражается и на нас, — сказал президент.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно авторы статьи, опубликованной в газете The Wall Street Journal, выразили мнение, что энергетический кризис помогает России укрепить позиции на мировой арене.

Ранее Путин отметил, что после предыдущей холодной зимы в Европе многие государства не восполнили запасы «голубого топлива» перед новым сезоном, понадеявшись на спотовые поставки. Это, по мнению политика, еще сильнее спровоцировало увеличение стоимости.

Алексей Нечаев
ОбществоПромышленность

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