Путин заявил, что Россия не заинтересована в росте цен на газ в Европе
Россия не заинтересована в росте цен на газ в Европе, так как это может иметь последствия, в том числе для «Газпрома», заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает «РИА Новости».
— Мы не в безвоздушном пространстве находимся, и то, что происходит на мировом энергетическом рынке, так или иначе отражается и на нас, — сказал президент.
Недавно авторы статьи, опубликованной в газете The Wall Street Journal, выразили мнение, что энергетический кризис помогает России укрепить позиции на мировой арене.
Ранее Путин отметил, что после предыдущей холодной зимы в Европе многие государства не восполнили запасы «голубого топлива» перед новым сезоном, понадеявшись на спотовые поставки. Это, по мнению политика, еще сильнее спровоцировало увеличение стоимости.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым