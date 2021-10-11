WSJ: энергетический кризис помогает России укрепить позиции на мировой арене

Энергетический кризис помогает России укрепить позиции на мировой арене. В то же время США могут потерять стратегическую мощь из-за нереалистичных климатических целей президента Джо Байдена. Пока что в штатах на фоне пандемии и инфляции не столь сильно ощутили влияние энергетического кризиса. Такого мнения придерживаются авторы статьи, опубликованной в газете The Wall Street Journal.

Энергетическая система, нацеленная на отказ от горючих ископаемых, усилила зависимость Европы от голубого топлива, основным поставщиком которого является российский «Газпром». Так, Россия получает дополнительные рычаги давления в мировом сообществе, передает ТАСС со ссылкой на цитаты из статьи.



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На прошлой неделе цена на газ в Европе неоднократно била исторические рекорды. В прошлую среду в Нидерландах ноябрьский фьючерс на хабе TTF достиг отметки $1 936 за тысячу кубометров.





Диана Жиленкова