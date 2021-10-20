В Казани на улице Гвардейской завершают укладку трамвайных путей

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

К завершению подходит укладка трамвайных путей на улице Гвардейской в Казани. Работы ведутся в рамках сооружения объездной дороги по программе строительства Вознесенского тракта. Об этом сообщает телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».

Всего за месяц работы было уложено 522 м трамвайных путей, 42 звена, 1 122 шпалы. Также проведена сварка и шлифовка стыков, сборка накладок, подъемка, подбивка и выправка пути. Помимо прочего, на участке сотрудники службы энергохозяйства перенесли контактные сети для троллейбуса. После того как дорогу откроют, старую линию демонтируют.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Летом в Казани в ходе строительства Большого Казанского кольца (БКК) рабочие смонтировали на трамвайном проезде путепровода опоры контактной сети трамвая и завершили укладку трамвайных путей.

Диана Жиленкова