Назначен новый начальник Горьковской железной дороги

Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров представил руководящему составу Горьковской железной дороги нового начальника магистрали Сергея Дорофеевского, сообщили в пресс-службе Минтранса РТ.

— Сергей Александрович — человек на железнодорожном транспорте не новый, состоялся как руководитель на Октябрьской железной дороге. Абсолютно уверен, что дорога под его руководством сможет не только удержать достигнутую планку, но и добиваться новых значительных результатов, — сказал Белозеров.

Фото: Миндортранс РТ

Дорофеевский окончил Петербургский государственный университет путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте». С февраля 2018 года и до настоящего времени был первым заместителем начальника Октябрьской железной дороги.

25 сентября в связи с избранием в депутаты Госдумы РФ должность начальника Горьковской железной дороги покинул Анатолий Лесун.

Алексей Нечаев