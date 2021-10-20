Глава «Росгеологии» рассказал, на сколько хватит нефти в России

Гендиректор «Росгеологии» Сергей Горьков рассказал, на сколько хватит нефти в России. Он считает, что опасаться истощения нефтяных запасов пока не стоит. Об этом он сообщил в интервью РБК.

Глава «Росгеологии» сказал, что нефти хватит настолько, насколько будут развиты технологии. Он добавил, что крупных месторождений в последнее время обнаружено не было, но компании еще не начинали добычу на шельфе на глубине больше 500 метров.

Также Горьков считает, что до конца неизвестно, какими богатствами мы обладаем, поскольку Мировой океан изучен только на десять процентов. При этом он отметил, что изученные запасы полезных ископаемых в России истощаются.

Недавно Международный валютный фонд дал прогноз, согласно которому ожидается повышение цен на нефть в 2021 году на 59%.

Дарья Акимова