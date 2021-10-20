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Дудь оштрафован на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в интервью

12:57, 20.10.2021
Дудь оштрафован на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в интервью
Фото: скриншот youtube.com

Юрия Дудя оштрафовали на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в двух интервью на YouTube. Однако решение Зюзинского суда Москвы еще не вступило в силу, поэтому его можно обжаловать.

Дудя признали виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ «пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета», об этом сообщает ТАСС.

Фото: скриншот youtube.com

Кроме того, блогер не явился на судебное заседание, пишет «РИА Новости».

Летом Зюзинский суд Москвы назначил психолого-лингвистическую экспертизу по делу блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков в нескольких интервью. По ее окончании должна была быть назначена дата нового судебного заседания.

Диана Жиленкова
Общество

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