Дудь оштрафован на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в интервью
Юрия Дудя оштрафовали на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в двух интервью на YouTube. Однако решение Зюзинского суда Москвы еще не вступило в силу, поэтому его можно обжаловать.
Дудя признали виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ «пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета», об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, блогер не явился на судебное заседание, пишет «РИА Новости».
Летом Зюзинский суд Москвы назначил психолого-лингвистическую экспертизу по делу блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков в нескольких интервью. По ее окончании должна была быть назначена дата нового судебного заседания.
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