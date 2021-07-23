Суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу по делу Дудя о пропаганде наркотиков

Зюзинский суд Москвы в пятницу назначил психолого-лингвистическую экспертизу по делу блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков в нескольких интервью, сообщает «РИА Новости».



Суд по делу об административном правонарушении будет проводить собственную экспертизу. Дата нового судебного заседания будет назначена по ее окончании.

Дудь отказался от общения с журналистами. «Отложили, мне просто больше нечего сказать», — сказал он.



Блогеру вменяется часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ — «Пропаганда наркотических средств с использованием интернета». Дудю грозит штраф до 1,5 миллиона рублей.

В аналогичном деле рэпера Моргенштерна суд не стал назначать свою экспертизу и положился на предоставленную полицией. Защита также предоставляла свою экспертизу, однако выводы по ней не взяли в расчет.

Маргарита Головатенко