Банк ЗЕНИТ за 9 месяцев получил 2,7 млрд рублей чистой прибыли

Банк ЗЕНИТ по итогам 9 месяцев 2021 года получил чистую прибыль по РСБУ в размере 2,7 млрд рублей против убытка в 1,5 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Рост финансового результата был достигнут за счет наращивания кредитования во всех сегментах бизнеса, роста комиссионных доходов и развития инвестиционного направления.



«В третьем квартале банк продолжил наращивать прибыль в соответствии с плановыми значениями. Положительный результат обеспечили чистые комиссионные доходы, демонстрирующие устойчивые темпы роста, а также снижение уровня резервирования в связи с улучшением финансового положения клиентов банка на фоне восстановления экономики после отмены «ковидных» ограничений. В рамках стратегии развития мы продолжаем выстраивать клиентоцентричную бизнес-модель с расширением цифровых каналов обслуживания», — отметил Председатель Правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.



Активы банка с начала года выросли на 7,5% и составили 232,1 млрд рублей. За 9 месяцев 2021 года совокупный кредитный портфель увеличился на 7% и составил 134,3 млрд рублей. Основную долю занимает кредитный портфель юридических лиц — 81,6 млрд рублей, прирост составил 5%. Кредитный портфель физических лиц с начала года вырос на 11% до 52,7 млрд рублей.



Чистые комиссионные доходы банка за 9 месяцев превысили 1,3 млрд рублей, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Регуляторный капитал банка с начала года вырос на 2% и составил 36,3 млрд рублей.



Банком соблюдаются все установленные нормативы достаточности капитала и надбавки к ним. По состоянию на 1 октября 2021 года норматив достаточности капитала (Н1.0) составил 18,5% при минимально допустимом значении 8%, норматив достаточности базового капитала (Н1.1) — 11,8% при минимальном нормативном значении 4,5%, норматив достаточности основного капитала (Н1.2) — 11,8% при минимальном нормативном значении 6%, норматив финансового рычага (Н1.4) — 9,5% при минимальном нормативном значении 3%.



Нормативы ликвидности банка соблюдаются с существенным запасом и на 1 октября 2021 года составили: норматив мгновенной ликвидности Н2 — 84% при минимальном значении 15%, норматив текущей ликвидности Н3 — 82% при минимальном значении 50%, норматив долгосрочной ликвидности — 50% при максимальном значении 120%.

ПАО Банк ЗЕНИТ

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»

