Умер бывший главный дирижер цирка на Цветном бульваре Владимир Михайлов

Композитор и народный артист России Владимир Михайлов скончался в 79 лет. Передает об этом ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Народный артист умер в своей квартире в Москве на Каретном ряду. Предварительной причиной смерти называют острую сердечно-сосудистую недостаточность.

Владимир Михайлов — бывший главный дирижер цирка на Цветном бульваре и цирка на проспекте Вернадского. Также он написал музыку к нескольким фильмам и цирковым спектаклям.

В Татарстане вчера после продолжительной болезни умер татарский композитор и заслуженный деятель искусств РТ Ильдус Якубов.

Дарья Акимова