Минтранс России ожидает, что к 2035 году больше 80% пассажиров будут использовать биометрию

Минтранс России ожидает, что к 2035 году больше 80% пассажиров будут использовать биометрические данные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта РФ Виталия Савельева.

Глава Минтранса на заседании президиума Госсовета рассказал, что предполагает транспортная стратегия РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года. По его словам, к 2035 году перевозочные документы станут полностью электронными, предполагается рост мобильности населения больше чем на 80%, как и доли пассажиров, использующих биометрические данные в пригородных и междугородних перевозках.

Также в перспективе предполагается сокращение перевозок на личных автомобилях в пользу общественного транспорта, создание новых лоукостеров. Провозная способность железных дорог в экспортном направлении может увеличиться до 327 млн тонн.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В сентябре генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков оценил планы ввести биометрию в общественном транспорте. По его словам, система Face ID — одна из самых надежных систем на сегодняшний день. В дальнейшем она будет только усовершенствоваться.



Дарья Акимова