Эксперт оценил планы ввести биометрию в общественном транспорте

Система Face ID — одна из самых надежных систем на сегодняшний день. В дальнейшем она будет только усовершенствоваться. Об этом заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, комментируя заявление главы Минтранса России Виталия Савельева о планах ввести биометрию в общественном транспорте к 2024 году.

«Система Face ID является одной из наиболее надежных сегодня и широко используемых на многих устройствах. В дальнейшем будет также только совершенствоваться с точки зрения надежности», — приводит его слова RT.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ближайшие несколько лет, по мнению Кускова, новых систем не появится.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил, что в России на всех видах общественного транспорта к 2024 году начнут применять биометрию. Он напомнил, что в терминале С в московском аэропорту «Шереметьево», открытом в июле, уже работает автоматизированная система паспортного контроля.