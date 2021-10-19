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В Татарстане по нацпрограмме запустили бесплатные курсы по программированию для школьников

12:50, 19.10.2021 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
В Татарстане по нацпрограмме запустили бесплатные курсы по программированию для школьников
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане стартовала запись на бесплатные курсы программирования для школьников. Обучение организовано Минцифры России в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», сообщает пресс-служба правительства РФ.

Курсы будут проводиться бесплатно для школьников из Белгородской, Новгородской, Пензенской областей, Татарстана и Якутии. Для обучения можно выбрать курс от одной из восьми образовательных организаций. Среди них Университет Иннополис. Для изучения доступны такие языки программирования, как Python, C#, Java, SQL, C++ и JavaScript.

Фото: realnoevremya.ru

Для записи на курс необходимо пройти входное тестирование на профориентацию и мотивацию, заполнить анкету участника.

Ранее Минэкономики Татарстана запустило бесплатные бизнес-курсы для женщин.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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