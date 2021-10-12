Минэкономразвития Татарстана запускает бесплатные бизнес-курсы для женщин

В Татарстане открываются бесплатные бизнес-курсы для женщин. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики республики.

Фонд поддержки предпринимательства с 23 октября по 27 ноября 2021 года запускает образовательную программу по созданию своего дела «Женское предпринимательство». В течение шести недель участницы курса смогут обучаться в онлайн- и офлайн-форматах у действующих экспертов и предпринимателей-женщин для реализации авторских проектов.

Наставницами выступят основательница экосадов «Дети тут» Гузель Шубина, основатель ООО «Швейная мастерская ИРЭН» Ирина Купряхина, основатель и руководитель сети семейных студий танцев и йоги «Ваня Гог» Татьяна Никонова и другие спикеры.

Выпускницы получат дипломы государственного образца о прохождении программы по основам предпринимательства, а также возможность выступить с презентацией проекта перед экспертной комиссией.



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Ольга Шагиева