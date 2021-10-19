На выплаты ветеранам-блокадникам Ленинграда кабмин выделил почти 4 млрд рублей

Кабмин РФ выделит более 3,9 млрд рублей на поддержку ветеранов, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Решение приурочено к 80-летию открытия Дороги жизни, по которой в годы войны шло снабжение и вывозились люди из блокадного Ленинграда. Всего поддержку получат более 75 тысяч человек.

Фото: realnoevremya.ru

«Эти средства пойдут на финансирование единовременной выплаты в размере 50 тыс. рублей. Она предназначена как для блокадников, живущих в России, так и для тех, кто проживает в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Латвии, Литве и Эстонии», — говорится в сообщении пресс-службы.

В сентябре президент России Владимир Путин предложил перечислить блокадникам и награжденным медалью «За оборону Ленинграда» единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей.



Ольга Шагиева