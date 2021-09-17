Путин предложил выплатить блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда по 50 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин предложил перечислить блокадникам и награжденным медалью «За оборону Ленинграда» единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей. Ее планируется приурочить к 80-летию открытия Дороги жизни.

Он попросил правительство и федеральные ведомства уделить особое внимание вопросам по оформлению этой выплаты, чтобы люди смогли получить ее «своевременно, без волокиты и лишних бумаг».

Выплату планируется произвести указанной категории лиц, постоянно проживающих на территории России, Латвии, Литвы, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.

UPD: Указ о единовременной выплате гражданам РФ, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» подписан. Финансирование расходов поручено обеспечить правительству России.

скриншот/kremlin.ru

Напомним, в России по инициативе президента России всем пенсионерам выплатили по 10 тыс. рублей. В первый день начисления, 2 сентября, выплату в 10 тыс. рублей получили 30,2 млн российских пенсионеров. Общая сумма переведенных им средств составила 302 млрд рублей.



Татьяна Демина