Набережночелнинский КБК им. С.П. Титова приостановил сотрудничество с немецкой и шведской компаниями

Набережночелнинский КБК им. С.П. Титова приостановил сотрудничество по будущим проектам с немецкой компанией Ducker Robotics и шведской Emba Machinery. Основной причиной стали претензии к качеству оборудования и услуг компаний, сообщает пресс-служба предприятия.

За последние несколько лет с компаниями были реализованы ряд проектов на производствах в Набережных Челнах и в Московской области. В конечном итоге срывались и переносились сроки поставки продукции в связи с регулярными техническими проблемами и несвоевременным прибытием сотрудников указанных фирм.

Фото: nkbk.ru

Генеральный директор комбината Андрей Фомичев отметил, что сотрудничество с этими компаниями привело к серьезным финансовым потерям. Однако он добавил, что уже взятые обязательства перед заказчиками будут выполнены.

В апреле этого года Набережночелнинский КБК им. С.П. Титова попал в перечень системообразующих компаний. Всего в списке указано 246 предприятий.





Диана Жиленкова