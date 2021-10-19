Росстат направит более 3,5 млн руб на совершенствование оценки доходов россиян

Росстат объявил тендер на разработку рекомендаций по улучшению программ и методов проведения наблюдений по социально-демографическим проблемам. Предложение опубликовано для развития системы статистических показателей, характеризующих финансовое положение и условия жизни различных целевых демографических групп населения России. Начальная цена договора — 3,5 млн рублей. Источником финансирования выступает федеральный бюджет.

Научно-исследовательская работа должна быть выполнена к середине декабря этого года. Исполнителем должны быть подготовлены рекомендации по внедрению совмещенных методов проведения и публикации итогов выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам, а также рекомендации по совершенствованию состава показателей доходов домашних хозяйств.

Фото: realnoevremya.ru

В качестве критериев оценки участников выступает квалификация, опыт участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера и объема, квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для выполнения работ.

Вчера в Минтруда России рассказали, что в структуре бедности России 80% составляют семьи с детьми. По мнению главы ведомства Антона Котякова, наилучший эффект в борьбе с нищетой даст комплексная система поддержки таких семей.



Диана Жиленкова