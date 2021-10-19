Объем платежей через СБП на Wildberries превысил 1 млрд рублей

В сентябре объем платежей через Систему быстрых платежей (СБП) на маркетплейсе Wildberries превысил 1 млрд рублей за месяц. Об этом сообщила пресс-служба компании.



«Впервые за всю историю СБП объемы платежей превысили 1 млрд рублей в сентябре на Wildberries, что стало рекордным показателем за один месяц», -приводит сообщение компании ТАСС.

При оплате через СПБ пользователи получают скидку в 2%.

Ранее Visa сняла претензии к Wildberries по комиссиям для международных платежных систем. В компании заявили, что Wildberries больше не нарушает ее условия.

Ольга Шагиева