Банк России попросят смягчить условия кредитования застройщиков

Комиссия общественного совета при Минстрое по проектному финансированию выступила с предложением снизить требования к условиям проектного финансирования для застройщиков, в том числе. Инициативу сформировали по итогам заседания комиссии, в ближайшее время ее направят в Минстрой.

Общественники предлагают поменять требования к резервам банков в зависимости от уровня кредитоспособности девелоперов, которые использую эскроу-счета. Сейчас банк создает резерв в размере не менее 1% от выдаваемой суммы кредита. Общественники считают, что его нужно опустить до нуля и понизить на 3–5% для остальных категорий заемщиков, пишут «Известия».

Фото: realnoevremya.ru

Большинство россиян (69%) предпочитают покупать квартиры на первичном рынке. Преимущество вторичному жилью отдают 31% опрошенных.

Ольга Шагиева