Почти 70% россиян предпочитают покупать квартиры у застройщиков

Большинство россиян (69%) предпочитают покупать квартиры на первичном рынке. Преимущество вторичному жилью отдают 31% опрошенных, говорят данные исследования онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

Больше трети респондентов (35%) отдаю предпочтения вариантам с чистовой отделкой. Чуть меньше, 30% опрошенных предпочитают предчистовую отделку, а каждый четвертый (25%) — без отделки. Черновую отделку выбирают 7%.

Фото: kzn.ru

Полностью готовое к заселению жилье приобретают 3% людей, пишет RT.

При этом 76% опрошенных ответили, что скорее купят жилье с чистовой отделкой, так как не хотят делать ремонт сами. 7% опрошенных заявили, что самостоятельный ремонт будет дороже, а у 5% людей нет на это времени.

Ранее правительство России поручило Минстрою и Минпромторгу проработать стандарт обязательной чистовой отделки и меблировки сдаваемого жилья. Отмечается, что цена квартиры при этом вырастет не более чем на 5%, а для граждан такая мебель будет стоить на 40–50% дешевле.

Ольга Шагиева