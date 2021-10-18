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Путин поручил рассмотреть возможность снижения НДС для организаций туристической отрасли

18:30, 18.10.2021
Путин поручил рассмотреть возможность снижения НДС для организаций туристической отрасли
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос снижения ставки НДС для организаций туротрасли. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Соответствующий доклад необходимо представить до 1 ноября 2021 года. Поручение дано по итогам встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.

Также кабмину поручено рассмотреть вопрос увеличения до 40 тыс. рублей кешбэка за туристическую поезду в регион Дальневосточного федерального округа.

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