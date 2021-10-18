Путин поручил рассмотреть возможность снижения НДС для организаций туристической отрасли
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос снижения ставки НДС для организаций туротрасли. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Соответствующий доклад необходимо представить до 1 ноября 2021 года. Поручение дано по итогам встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.
Также кабмину поручено рассмотреть вопрос увеличения до 40 тыс. рублей кешбэка за туристическую поезду в регион Дальневосточного федерального округа.ОбществоВластьБизнес
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