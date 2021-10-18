Блогерша из Татарстана предложила подписчикам в рамках марафона пролежать час в могиле

Блогерша из Татарстана Гузель Хуснутдинова предложила своим подписчикам в рамках своего марафона пролежать час в свежевырытой могиле возле кладбища. На это обратили внимание пользователи соцсетей.

Подписчикам нужно пролежать в могиле с полуночи до часу ночи. Ее можно утеплить с помощью грелок и досок. Со слов блогерши, это необходимо заснять с помощью камер ночного видения. Также над могилой должен стоять человек, который будет снимать реакцию.

Хуснутдинова отметила, что, если участник марафона отказывается ложиться в могилу или неправильно выполняет задание, он автоматически удаляется из проекта. Блогерша добавила, что такое действие не противоречит исламу.



Подписчики Хуснутдиновой оставили положительные отзывы о задании, анонимный пользователь, опубликовавший пост о марафоне в соцсетях посетовал на то, что такое испытание не все смогут выдержать.

Татьяна Леухина