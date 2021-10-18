Власти Татарстана выразили соболезнования в связи со смертью ветерана труда, нефтяника Фарита Хаммадеева

В Татарстане 16 октября на 86-м году умер ветеран труда, почетный нефтяник СССР, заслуженный нефтяник Татарской АССР Фарит Хаммадеев. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Он родился 10 октября 1935 года в деревне Талбазы Кушнаренковского района Башкирской АССР. В 1959 году окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина, в 1965 году Ленинградскую высшую партийную школу при ЦК КПСС.

В 1959 году Хаммадеев начал работать в конторе разведочного бурения треста «Татнефтегазразведка». В 1965 году стал секретарем парторганизации треста «Татнефтегеофизика», в 1966 году — инструктором отдела нефтяной и химической промышленности Татарского обкома КПСС, а затем заместителем заведующего отделом.

В 1972 году Фарит Хаммадеев возглавил ТатНИПИнефть, с 1978 по 1989 год был заведующим отделом нефтяной и химической промышленности Татарского обкома КПСС, заведующим Казанским комплексным отделом ТатНИПИнефть.

Кроме того, Хаммадеев — автор более 30 научных работ, 7 авторских свидетельств и патентов на изобретениям. Его монография «Экспериментальная разработка Бавлинского месторождения» стала настольной книгой для многих поколений нефтяников.

Некролог подписали президент РТ Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и другие.

