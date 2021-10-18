КАМАЗ начал строительство полигона для испытания автомобилей

Фото: Максим Платонов (архив)

КАМАЗ начал строительство испытательного полигона около научно-технического центра в Набережных Челнах. Площадка будет сдана к октябрю 2022 года, однако первые дороги будут готовы к использованию уже в этом квартале, сообщает корпоративная газета «Вести КАМАЗа» со ссылкой на интервью главного конструктора НТЦ по испытаниям Рамиля Гиниятуллина.

На полигоне будут проходить испытания всех разрабатываемых автомобилей КАМАЗ. Так, будут проверяться управляемость, устойчивость, тормозная система и др. Для испытания роботизированных авто будет построен городок с макетами зданий. Общая площадь полигона составит 16 га, протяженность трассы — 770 метров.

Фото: Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе сообщалось, что КАМАЗ отправит сотрудников пенсионного возраста на удаленный режим работы, если те не имеют иммунитета к коронавирусу. Сотрудники, чья работа не может осуществляться в дистанционном формате, уйдут в простой с сохранением 2/3 оклада.



Диана Жиленкова