В Татарстане модернизируют платформу «Я — строю» за 3,7 млн рублей вместо предложенных 17,4 млн

Центр цифровой трансформации Татарстана объявил тендер на техническую поддержку и модернизацию информационной системы «Я — строю». Изначально на эти цели планировали направить 17,4 млн рублей, однако победитель аукциона — ООО «Эрсиди» предложило выполнить работы за 3,7 млн. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Модернизация системы должна быть выполнена в течение месяца с даты заключения контракта, техническая поддержка предусмотрена до 31 декабря 2021 года.

«Целью ИС является сокращение общих сроков осуществления процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, за счет сокращения количества взаимодействий застройщиков с органами власти, учреждениями и организациями, сокращение сроков оформления необходимых для строительства документов, перевод в электронный вид наиболее востребованных государственных и муниципальных услуг и процедур при строительстве», — говорится в технических требованиях к тендеру.

Это не первый случай, когда подрядчик называет сумму в несколько раз ниже той, которую предлагает Центр цифровой трансформации РТ за работу: в начале апреля индивидуальный предприниматель предложил заняться разработкой электронной системы для контроля за оборотом алкогольной продукции в республике не за указанные 10,5 млн, а за 3,84 млн рублей.