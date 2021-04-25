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В Татарстане модернизируют платформу «Я — строю» за 3,7 млн рублей вместо предложенных 17,4 млн

04:32, 25.04.2021 2
В Татарстане модернизируют платформу «Я — строю» за 3,7 млн рублей вместо предложенных 17,4 млн

Центр цифровой трансформации Татарстана объявил тендер на техническую поддержку и модернизацию информационной системы «Я — строю». Изначально на эти цели планировали направить 17,4 млн рублей, однако победитель аукциона — ООО «Эрсиди» предложило выполнить работы за 3,7 млн. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Модернизация системы должна быть выполнена в течение месяца с даты заключения контракта, техническая поддержка предусмотрена до 31 декабря 2021 года.

«Целью ИС является сокращение общих сроков осуществления процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, за счет сокращения количества взаимодействий застройщиков с органами власти, учреждениями и организациями, сокращение сроков оформления необходимых для строительства документов, перевод в электронный вид наиболее востребованных государственных и муниципальных услуг и процедур при строительстве», — говорится в технических требованиях к тендеру.

Это не первый случай, когда подрядчик называет сумму в несколько раз ниже той, которую предлагает Центр цифровой трансформации РТ за работу: в начале апреля индивидуальный предприниматель предложил заняться разработкой электронной системы для контроля за оборотом алкогольной продукции в республике не за указанные 10,5 млн, а за 3,84 млн рублей.

ОбществоТехнологии Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 25 апр
    Система тендеров вещь полезная, но иногда доходит до абсурда. В каждой сфере деятельности есть свои особенности. Зачастую новички заходя на тендер, не зная реалий, начинают торговаться и снижать ставку почти до "копеек". лишь бы получить заказ любой ценой. А когда доходит до дела - качественно работать не на что. Есть ещё одна тактика - организация со стороны, с другого региона заходя на тендер начинает также хватать заказы по копеечной цене, а потом ищет подрядчиков по ещё более низкой цене. Ну а те вообще ничего не делают. Они даже не связаны какими либо серьёзными обязательствами. Итог - срыв работ, повторный тендер.
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    Анонимно 26 апр
    Верно сказано.
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