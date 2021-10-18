Илья Ковальчук стал генеральным менеджером сборной России по хоккею на Олимпийских играх — 2022

Генеральным менеджером сборной России по хоккею на Олимпийских играх — 2022 стал нападающий Илья Ковальчук. Об этом заявил главный тренер сборной Алексей Жамнов в рамках пресс-конференции.

«У меня был долгий разговор с Ильей. Он участвовал в пяти Олимпийских играх, он знает всех ребят, которые играют в НХЛ и КХЛ. Он знает многие вещи про хоккеистов, которые не знаю я. Был опыт, когда игрок заканчивал карьеру и был генменеджером. Это Павел Буре в Турине. Думаю, это плюс для всех», — передает слова Жамнова RT.

Фото: championat.com

Олимпийский огонь зимних Игр 2022 года в Пекине был зажжен в Древней Олимпии сегодня. Участие в мероприятии приняли президент Греции Катерина Сакелларопулу, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и др. Первым факелоносцем эстафеты олимпийского огня в Греции станет горнолыжник Иоаннис Антониу. Игры пройдут с 4 по 20 февраля.



Диана Жиленкова