В России с начала года заблокировали более 427 тысяч материалов с запрещенным контентом

В России заблокировали более 427 тысяч материалов с запрещенным контентом с января по сентябрь 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.

За 9 месяцев этого года было удалено 166 тысяч запрещенных материалов из категорий «наркотики», «пропаганда самоубийства», «детская порнография». Это на 42% больше, чем в 2020 году.

Больше 45% выявленной по этим категориям информации удалили сами соцсети. Около 155,5 тысячи материалов, а это более трети, прислали сами пользователи интернета, уточнили в Роскомнадзора.

С 1 февраля 2021 года заработали поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», обязывающие соцсети самим выявлять и блокировать информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность.

В сентябре Роскомнадзор cформирует реестр социальных сетей. Такое право он получил по вышеупомянутому закону от 1 февраля.