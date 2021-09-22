Роскомнадзор cформирует реестр социальных сетей
Роскомнадзор cформирует реестр социальных сетей. Ведомство уже приступило к работе в этом направлении.
На сегодняшний день в реестр соцсетей в России включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Их владельцам РКН направил соответствующие уведомление.
Роскомнадзор напомнил, что получил право создавать реестр по закону о самоконтроле социальных сетей (№ 530-ФЗ), который вступил в силу 1 февраля 2021 года. В специальном разделе на сайте содержится информация о нахождении ресурса в реестре и сервисы для владельцев и пользователей соцсетей.
С помощью этих сервисов россияне смогут подать в РКН информацию о ресурсе с признаками соцсети, об отмене мер по ограничению доступа к информации, принятых владельцем ресурса. Кроме того, они получат возможность обратиться на горячую линию по вопросам взаимодействия с соцсетью.
Владельцы интернет-ресурсов смогут перейти в личный кабинет для дальнейшего взаимодействия с Роскомнадзором. В частности, они смогут обсудить с ведомством противоправность размещенного в соцсети контента и необходимость его удаления, сообщается на сайте РКН.
В марте этого года ведомство предложило вводить ФИО, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, номер телефона, адрес электронной почты при регистрации. Спустя время Роскомнадзор признал меру избыточной.
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