Представитель Генпрокуратуры настаивает на закрытом процессе по «делу МЧС РТ»
Опасения за жизнь и здоровье свидетелей и потерпевших по «делу МЧС» высказал сегодня в казанском суде представитель Генпрокуратуры РФ Сергей Киселев. Он просил удалить журналистов из зала Советского райсуда Казани после оглашения обвинения подсудимым экс-заместителя главы МЧС Татарстана и двум руководителям фирмы «ОДС РТ», передает журналист «Реального времени».
Адвокаты обвиняемых выступили против этой инициативы. Московский защитник бывшего замминистра Леонид Кример заявил, что в открытом процессе намерен добиваться оправдания бывшего замминистра Ильхама Насибуллина.
Подсудимый Ленур Зиннатуллин, гендиректор ООО «ОДС РТ», заявил ходатайство о присутствии журналистов в каждом судебном заседании для объективного освещения процесса.
Не возражала против гласности и присутствующая в зале потерпевшая по эпизоду мошенничества. В итоге суд разрешил СМИ присутствовать при оглашении обвинения, оставив вопрос о частичном закрытии до начала допросов потерпевших.
В состав группы гособвинителей вошли три представителя надзорного ведомства — от прокуратуры Советского района Казани, прокуратуры РТ и Генпрокуратуры РФ.
Напомним, ВИП-спасателя Ильхама Насибуллина обвиняют в мошенничестве на 950 тысяч рублей и в растрате на 162 млн рублей, руководителей «ОДС РТ» Ленура Зиннатуллина и Ильнара Гимадиева — только в растрате.ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансыБюджет Татарстан
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