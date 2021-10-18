Представитель Генпрокуратуры настаивает на закрытом процессе по «делу МЧС РТ»

Опасения за жизнь и здоровье свидетелей и потерпевших по «делу МЧС» высказал сегодня в казанском суде представитель Генпрокуратуры РФ Сергей Киселев. Он просил удалить журналистов из зала Советского райсуда Казани после оглашения обвинения подсудимым экс-заместителя главы МЧС Татарстана и двум руководителям фирмы «ОДС РТ», передает журналист «Реального времени».



Адвокаты обвиняемых выступили против этой инициативы. Московский защитник бывшего замминистра Леонид Кример заявил, что в открытом процессе намерен добиваться оправдания бывшего замминистра Ильхама Насибуллина.

Подсудимый Ленур Зиннатуллин, гендиректор ООО «ОДС РТ», заявил ходатайство о присутствии журналистов в каждом судебном заседании для объективного освещения процесса.

Не возражала против гласности и присутствующая в зале потерпевшая по эпизоду мошенничества. В итоге суд разрешил СМИ присутствовать при оглашении обвинения, оставив вопрос о частичном закрытии до начала допросов потерпевших.

В состав группы гособвинителей вошли три представителя надзорного ведомства — от прокуратуры Советского района Казани, прокуратуры РТ и Генпрокуратуры РФ.

Напомним, ВИП-спасателя Ильхама Насибуллина обвиняют в мошенничестве на 950 тысяч рублей и в растрате на 162 млн рублей, руководителей «ОДС РТ» Ленура Зиннатуллина и Ильнара Гимадиева — только в растрате.