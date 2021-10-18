Медведчук сообщил, что не заинтересован в «возможном обмене»

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, находящийся под следствием, сообщил, что не заинтересован в «возможном обмене». Об этом сообщают «РИА Новости».



Зеленский ранее в эфире украинского телеканала высказался, что мог бы рассмотреть возможность обмена Медведчука, будь у того гражданство России.

11 октября на сайте партии опубликовано заявление Медведчука, в котором тот заявил, что у него есть лишь украинское гражданство. Также он добавил, что президент Украины, позволяя себе такие рассуждения, демонстрирует то, в какую правовую и моральную пропасть упала страна. Идея обмена лидера партии не интересует. Пока Медведчук находится под домашним арестом до 7 декабря.

Фото: pixabay.com

Напомним, что 8 октября правоохранительные органы Украины обвинили Медведчука в госизмене и содействии терроризму. По словам главы СБУ Ивана Баканова, в 2014 году он в сговоре с украинским высшим руководством организовал поставки угля с территории Донбасса, ныне неподконтрольной Киеву территории.

